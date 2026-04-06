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Empresário gasta milhões com restauração, mas navio acaba afundando

A tentativa de um empresário americano de restaurar um transatlântico histórico de mais de 50 anos acabou indo literalmente por água abaixo. Um esforço em vão.

Por Flipar
Divulgação

Chris Willson comprou o navio Aurora em 2008 e passou 16 anos de sua vida dedicado ao seu objetivo.

Reprodução/YouTube

Em setembro de 2024, a embarcação começou a afundar nas águas da Califórnia, pondo fim ao projeto que consumiu tempo, recursos e esperança.

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A história teve início quando Willson encontrou, na internet, um anúncio de venda de um transatlântico de mais de 50 anos, atracado em Decker Island.

Wikimedia Commons/Andreas Achsel

Fascinado pela ideia, o homem comprou a embarcação e a levou para Rio Vista, onde planejava iniciar uma grande restauração.

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Construído em 1955 pelo estaleiro alemão Blohm and Voss, o navio se chamava Wappen von Hamburg antes de se tornar Aurora.

Wikimedia Commons/Oxfordian Kissuth

Ele tinha 72 metros de comprimento, 85 cabines, diversos salões e já tinha até aparecido no cinema!

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A embarcação apareceu no longa 'Moscou Contra 007', de 1963, da franquia James Bond.

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Willson ficou tão animado que chegou a dormir a bordo e relatou ter vivido “um dos amanheceres mais belos da sua vida”.

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Passada a empolgação inicial, logo vieram os problemas: o navio precisou ser deslocado várias vezes para evitar que ele encalhasse em águas rasas.

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Os reparos — feitos por Willson e alguns voluntários — avançavam lentamente, sem financiamento adequado.

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Nos últimos anos, a situação se agravou. O Aurora passou a ser alvo de críticas de moradores e autoridades.

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Eles que temiam um desastre ambiental semelhante ao de outras embarcações antigas da região da marina Herman e Helen, em Little Potato Slough.

Wikimedia Commons/Wolfgang Fricke

Uma ordem de despejo exigiu investimentos de cerca de US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões) para obras fluviais e a continuidade do projeto, mas o valor era inalcançável.

Reprodução/YouTube

Mesmo com doações obtidas pelo seu canal no YouTube, Willson decidiu colocar o navio à venda. A identidade do comprador nunca foi divulgada.

Reprodução/YouTube

Em setembro de 2024, o Aurora começou a afundar após desenvolver um rombo no casco.

Arquivo Pessoal

Na ocasião, foi constatado um vazamento de diesel e risco de contaminação ambiental.

Divulgação/Guarda Costeira dos Estados Unidos

A cidade de Stockton assumiu a operação e, após gastos milionários, decidiram rebocá-lo para a Ilha Mare, onde foi demolido em abril de 2025.

Divulgação/Guarda Costeira dos Estados Unidos

Estima-se que o processo, extremamente caro, pode ter custado milhões de dólares aos cofres públicos.

Domínio Público

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