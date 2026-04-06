Galeria Praça Tiradentes: história, origem do nome e importância para o Rio de Janeiro Tiradentes foi executado no dia 21 de abril de 1792, no antigo Largo da Lampadosa, em frente à igreja de mesmo nome, no centro da cidade do Rio de Janeiro. O local fica próximo de onde hoje é a Praça Tiradentes, que recebeu esse nome em 1890, quase 100 anos após a morte do líder e mártir da Inconfidência Mineira. Por Flipar

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