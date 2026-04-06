Estilo de Vida Vilarejo de Igatu ganha apelido de ‘Machu Picchu’ brasileiro com casas de pedra do século 19 Machu Picchu, no Peru, é um dos locais históricos mais populares e procurados por turistas. Mas você sabia que existe uma 'versão brasileira' deste lugar que tem tanta relevância mundial? Por Flipar

Imagem de Yolanda Coervers por Pixabay