‘Cidade Rosa’ da Índia, Jaipur atrai turistas com arquitetura e rica vida cultural

Jaipur também se destaca por uma intensa vida cultural. A capital do Rajestão é um polo de artesanato tradicional. Tecidos estampados, cerâmica e joalheria destacam-se nesse campo. Os bazares coloridos, com a oferta de produtos que refletem séculos de tradição artesanal, Ele se associa à culinária típica, com pratos ricos em especiarias, que reforçam a identidade local.