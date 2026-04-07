‘Cidade Rosa’ da Índia, Jaipur atrai turistas com arquitetura e rica vida cultural

Capital do estado do Rajastão, Jaipur tornou-se um dos principais destinos turísticos do país mais populoso do mundo ao combinar planejamento urbano, herança real e uma rica vida cultural.
A cidade integra o denominado “Triângulo Dourado”, principal roteiro turístico da Índia, ao lado da capital Nova Delhi, e de Agra, que é o lar do Taj Mahal, uma das chamadas Sete Maravilhas do Mundo Moderno.
Jaipur foi fundada em 1727 pelo marajá (título de monarcas hindus) Sawai Jai Singh II com o objetivo de substituir Amber. A antiga cidade não comportava mais o crescimento populacional e não possuía recursos hídricos suficientes.
Um traço distintivo de Jaipur foi o fato de ter sido planejada, a primeira da Índia construída dessa forma. O seu desenho urbano, com princípios inspirados em textos clássicos da arquitetura indiana, contou com ruas largas e quadras organizadas.
Em 1876, durante o reinado Sawai Ram Singh II, Jaipur ganhou tons de terracota para receber o então Príncipe de Gales (futuro rei britânico Eduardo VII). Nasceu desse acontecimento o apelido de “Cidade Rosa”, um traço distintivo da localidade até os dias atuais.
Associado à hospitalidade na cultura local, o rosa permaneceu como característica marcante do centro histórico da cidade. Normas que vigoram ainda hoje preservam essa identidade visual.
A arquitetura de Jaipur faz da cidade um “museu a céu aberto”. O Hawa Mahal (Palácio dos Ventos) é um dos principais marcos nesse aspecto. O prédio destaca-se por sua fachada ornamentada com pequenas janelas.
Outro destaque é Jantar Mantar. Trata-se de um complexo de instrumentos astronômicos do século 18 reconhecido como Patrimônio Mundial da UNESCO.
O City Palace, que ainda é parte da residência da família real de Jaipur, e fortalezas como o Forte de Amber e o Forte de Nahargarth reforçam o passado militar a aristocrático da região.
Jaipur também se destaca por uma intensa vida cultural. A capital do Rajestão é um polo de artesanato tradicional. Tecidos estampados, cerâmica e joalheria destacam-se nesse campo. Os bazares coloridos, com a oferta de produtos que refletem séculos de tradição artesanal, Ele se associa à culinária típica, com pratos ricos em especiarias, que reforçam a identidade local.
Festivais ricos em tradição, com celebrações religiosas e eventos culturais, mantêm viva a história centenária de Jaipur. Ao mesmo tempo, a cidade se adapta à modernidade com infraestrutura crescente e novos empreendimentos.