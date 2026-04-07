Galeria Boa Vista: única capital no Brasil situada totalmente no Hemisfério Norte Boa Vista, em Roraima, possui uma particularidade geográfica que a torna singular entre as capitais brasileiras: é a única localizada inteiramente no Hemisfério Norte. Essa característica está relacionada à sua posição acima da linha do Linha do Equador, que divide o planeta em duas metades. Enquanto todas as outras capitais do Brasil estão situadas no Hemisfério Sul, Boa Vista se destaca por essa condição única. Essa localização influencia aspectos como o clima e a incidência solar ao longo do Por Flipar

Dieny Portinanni Araujo Cavalcante/Wikimédia Commons