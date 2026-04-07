Celebridades e TV James Dean: 95 anos do nascimento de um mito rebelde James Dean tornou-se um ícone cultural. Sua vida breve marcou gerações, pois a intensidade artística e a rebeldia natural do ator refletiam os anseios da juventude dos anos 1950. Embora morto tragicamente aos 24 anos, sua carreira curta o consolidou como um mito que atravessa décadas. Assim, Dean transformou-se em símbolo eterno de juventude e inconformismo. Por Flipar

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