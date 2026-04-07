Estilo de Vida Tratamento com cores: cromoterapia ajuda a manter o equilíbrio A cromoterapia é um tratamento que utiliza cores para melhorar o equilíbrio entre o corpo e a mente. Isso favorece o bem-estar e pode aliviar sintomas de algumas doenças como um tratamento complementar. Por Flipar

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