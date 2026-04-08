Jessica Lange retorna a “American Horror Story” na 13ª temporada

Além de Lange, a nova temporada contará com um elenco repleto de estrelas e rostos conhecidos de temporadas anteriores, como Ariana Grande, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe e Leslie Grossman. No entanto, o enredo e os personagens que cada um interpretará ainda não foram divulgados.
Pela série, Jessica Lange já ganhou o Emmy, o que a deixou mais perto de se tornar uma EGOT, sigla para Emmy, Grammy, Oscar e Tony, dada a quem vence os quatro principais prêmios da indústria do entretenimento americano. Para entrar na seleta lista de pessoas que possuem esse título, falta à atriz conquistar um Grammy.
Saiba mais, a seguir, sobre Jessica Lange. Nascida em 20 de abril de 1949, em Minnesota, nos Estados Unidos, ela é uma atriz premiada, conhecida por sua versatilidade e atuações em produções como “King Kong”, “Tootsie”, “O Destino Bate à Sua Porta”, “O Show Deve Continuar”, “American Horror Story” e “Feud: A Disputa”.
Lange trabalhava como modelo até ser escolhida para estrelar o remake de “King Kong”, em 1976. Apesar do sucesso de bilheteria, sua atuação foi ridicularizada pela crítica, e ela ficou mais de dois anos sem atuar e só retornou ao cinema com “O Show Deve Continuar” em 1979. Depois de alguns papéis pequenos, ela chamou a atenção e foi elogiada por sua atuação com outro remake, “O Destino Bate à sua Porta', de 1981.
Um dos anos mais marcantes de sua carreira foi 1982, quando interpretou a atriz Frances Farmer em â??Francesâ?, um papel emocionalmente intenso que quase a levou a um colapso nervoso. No mesmo perÃodo, atuou em â??Tootsieâ?, no papel de uma atriz de novelas. No ano seguinte, recebeu indicaÃ§Ãµes ao Oscar por ambos os filmes e venceu na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante por â??Tootsieâ?.
Jessica Lange venceu novamente o Oscar em 1995, desta vez como Melhor Atriz, por sua atuação em “Céu Azul”, no qual interpreta Carly Marshall em um drama de época sobre uma família que, ao se mudar para uma base militar, acaba envolvida em um encobrimento relacionado a testes com bombas nucleares.
Em 2011, ela estreou em “American Horror Story”, série antológica de terror criada por Ryan Murphy, na qual cada temporada apresenta uma história diferente com o mesmo elenco. Na 1ª temporada, “Murder House”, interpretou Constance Langdon; na 2ª, “Asylum”, viveu a Irmã Jude Martin; na 3ª, “Coven”, foi Fiona Goode; e, na 4ª, “Freak Show”, deu vida a Elsa Mars.
No entanto, após quatro temporadas consecutivas e de vencer o Emmy, Lange decidiu deixar a série e focar em outros projetos devido ao longo período de gravação, que geralmente durava seis meses, e ao ritmo intenso de trabalho. Depois, ela chegou a fazer uma pequena participação na 8ª temporada, novamente como Constance Langdon.
Na televisão, também estrelou a primeira temporada de “Feud: A Disputa”, outra série antológica de Ryan Murphy, que retrata rivalidades entre celebridades. Nela, interpretou Joan Crawford, em uma história centrada no conflito com Bette Davis, vivida por Susan Sarandon.
Além disso, teve outras atuações de destaque que lhe renderam indicações e prêmios, em produções como “Minha Terra, Minha Vida”, “Um Sonho, Uma Lenda”, “Mais que um Crime”, “Um Bonde Chamado Desejo”, “Normal”, 'O Destino de uma Vida', “Grey Gardens: Do Luxo à Decadência”, “Terras Perdidas” e “Para Sempre”, entre outras.
Jessica Lange também construiu uma carreira de sucesso no teatro. Estreou na Broadway em 1992, no papel de Blanche DuBois em “A Streetcar Named Desire”. Entre 2000 e 2001, atuou no West End de Londres como Mary Tyrone, em “Long Day’s Journey into Night”, de Eugene O’Neill. Em 2016, recebeu seu primeiro Tony Award ao reprisar esse papel em uma nova montagem da Broadway da mesma peça.