Filmes e Séries Jessica Lange retorna a “American Horror Story” na 13ª temporada Um dos retornos mais aguardados de 'American Horror Story' vai acontecer. Jessica Lange estará na décima terceira temporada da série após oito anos afastada da produção. O anúncio foi feito por Ryan Murphy, criador da série, que divulgou, em suas redes sociais, as primeiras imagens da atriz já caracterizada para a nova temporada. Junto às fotos, Murphy publicou a legenda: “American Horror Story Temporada 13. Dia 1. O retorno de Jessica Lange”, o que, além de confirmar oficialmente a participação Por Flipar

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