Galeria Banana é tudo igual? Conheça as variedades e suas principais diferenças A banana é uma das frutas mais consumidas no Brasil e no mundo, porém muitos não conhecem realmente as diferenças entre suas variedades. Cada tipo apresenta características próprias de sabor, textura, tamanho e valor nutricional. Essa diversidade faz da banana um alimento versátil, presente em diferentes receitas e culturas. A banana nanica, por exemplo, é conhecida pela doçura intensa e pela maciez da polpa. Já a banana prata se destaca pela firmeza e pela durabilidade após a colheita. A banana Por Flipar

Toshiharu Watanabe por Pixabay