Galeria Neoplasia cervical: entenda condição que tirou narrador Luis Roberto da Copa do Mundo O narrador esportivo Luis Roberto não irá participar das transmissões da TV Globo durante a Copa do Mundo de 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá. O profissional, titular da emissora em jogos da Seleção Brasileira, precisará se afastar do trabalho por motivos de saúde. Ele recebeu o diagnóstico de uma neoplasia na região cervical, identificada durante exames de rotina. Em nota, a empresa informou que o profissional se encontra na fase final de avaliação para definição do tratam Por Flipar

Reprodução de vídeo TV Globo