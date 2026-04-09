Galeria Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro: história, arquitetura e curiosidades A Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro se destaca entre os prédios do centro da cidade do Rio de Janeiro. Também conhecida como Catedral de São Sebastião do Rio de Janeiro, está localizada próxima aos Arcos da Lapa e chama a atenção de quem passa pela região devido ao seu estilo arquitetônico e à sua grandiosidade. Por isso, além de reunir milhares de fiéis em celebrações religiosas durante o ano, o local também se tornou um dos pontos turísticos mais curiosos e visitados da cidade. Além dis Por Flipar

Phil Whitehouse - Wikimédia Commons