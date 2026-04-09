Galeria Conjunto Moderno da Pampulha: marco da arquitetura moderna no Brasil O Conjunto Moderno da Pampulha é um grupo de construções criadas ao redor da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, de grande valor patrimonial, histórico e artístico. Projetado na primeira metade da década de 1940 pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com cálculos estruturais do engenheiro Joaquim Cardozo e paisagismo elaborado por Roberto Burle Marx, que concebeu jardins e percursos que integram os edifícios ao ambiente natural, o complexo representou e ainda representa um m Por Flipar

Wikimedia Commons / Daniel Raposo