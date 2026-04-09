Galeria Gala, Fuji e Red: diferentes tipos de maçã e com que elas combinam A maçã é uma das frutas mais consumidas no mundo, mas cada variedade apresenta características próprias que influenciam sabor, textura e até mesmo valor nutricional. Entre as mais populares estão a Gala, a Fuji e a Red, cada uma com identidade marcante. Essa diversidade torna a maçã versátil, atendendo a diferentes paladares e usos culinários. Cada variedade foi desenvolvida em regiões específicas e se espalhou pelo mundo conforme a demanda. Hoje, estão presentes em mercados globais e fazem part Por Flipar

George Chernilevsky/Wikimedia Commons