Estilo de Vida Variados tipos de mel e sua utilização: descubra e aproveite O mel é um alimento natural conhecido por suas propriedades nutritivas e terapêuticas. Seu consumo pode trazer diversos benefícios ao organismo. O mel é rico em antioxidantes, substâncias que tém a capacidade de proteger as células contra o envelhecimento precoce, revigorando o organismo. Ele diminui os níveis de colesterol 'ruim' (LDL) e aumenta o colesterol 'bom' (HDL) do corpo. Ainda ajuda a regular os níveis de triglicerídeo. Evita acúmulo de gordura nas artérias e o desenvolvimento de doen Por Flipar

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