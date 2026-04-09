Estilo de Vida Casas de turfa islandesas são exemplos de arquitetura que pertecem a uma cultura; conheça Ao longo da história, diferentes povos desenvolveram soluções arquitetônicas próprias para enfrentar os desafios do ambiente em que viviam. Antes da popularização de técnicas padronizadas de construção, as moradias eram pensadas a partir dos recursos disponíveis na natureza e das necessidades cotidianas das comunidades. Esse tipo de conhecimento, transmitido entre gerações, deu origem a formas de construir profundamente conectadas ao território e à cultura local. Em muitas regiões do mundo, essa Por Flipar

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