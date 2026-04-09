Galeria Sabe? As sutis diferenças entre caranguejos e siris Muito presentes na culinária do litoral brasileiro, siris e caranguejos oferecem carne macia e rica em proteína magra. Apesar de aparecerem juntos em receitas, muita gente ainda confunde esses dois crustáceos. Essa semelhança visual contribui para a ideia equivocada de que são a mesma coisa. No entanto, os siris têm corpo mais achatado e patas adaptadas para nadar. Já os caranguejos possuem pernas mais robustas e vivem principalmente em manguezais. Essas diferenças mostram que, embora parecidos, Por Flipar

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