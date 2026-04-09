Ouro em casca: o fruto seco fundamental para a saúde do coração

As nozes vêm ganhando destaque em pesquisas sobre alimentação por sua composição rica em gorduras insaturadas, antioxidantes e minerais. Esses nutrientes estão diretamente ligados à proteção do sistema cardiovascular, ajudando a reduzir riscos de doenças cardíacasReprodução
Estudos mostram que o consumo regular de pequenas porções de nozes pode reduzir o colesterol LDL, melhorar a função dos vasos sanguíneos e diminuir processos inflamatórios. O diferencial está no ômega 3 de origem vegetal, presente em maior quantidade nesse fruto secoReprodução
A nutricionista Fernanda Coimbra explica que os benefícios dependem da quantidade e da regularidade. Segundo ela, cerca de 30 gramas por dia, um punhado por exemplo, já são suficientes para fornecer gorduras boas, antioxidantes e minerais sem comprometer o controle calóricoReprodução
O efeito positivo não vem de grandes quantidades, mas da constância. O excesso é desnecessário e pode aumentar o valor calórico da dieta. Por isso, a recomendação é manter o consumo diário em pequenas porções
Além de reduzir o colesterol, as nozes contribuem para a saúde vascular. Seus compostos melhoram a elasticidade dos vasos sanguíneos, favorecem a circulação e ajudam no controle da pressão arterial, especialmente em pessoas com hipertensão leveReprodução
Embora as nozes se destaquem pelo ômega 3, outros frutos secos como amêndoas e castanhas oferecem fibras e vitamina E. O ideal é variar o consumo para ampliar os benefícios. Para quem busca opções mais acessíveis, castanha de caju, linhaça e chia também são boas fontes de gorduras saudáveisReprodução
Pessoas com hipertensão, diabetes e idosos tendem a responder melhor aos efeitos das nozes, já que o alimento auxilia no controle do colesterol, da glicemia e da inflamação. Ainda assim, o consumo deve ser ajustado individualmente dentro de um plano alimentar equilibradoReprodução
*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca