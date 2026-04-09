Ouro em casca: o fruto seco fundamental para a saúde do coração

Comparação e alternativas

Embora as nozes se destaquem pelo ômega 3, outros frutos secos como amêndoas e castanhas oferecem fibras e vitamina E. O ideal é variar o consumo para ampliar os benefícios. Para quem busca opções mais acessíveis, castanha de caju, linhaça e chia também são boas fontes de gorduras saudáveis