Animais Como em ‘Moby Dick’! Cientistas fazem registro inédito de baleias-cachalote dando cabeçadas Com o uso de drones, um grupo de pesquisadores da Universidade de St Andrews, na cidade de mesmo nome, localizada na região costeira da Escócia, conseguiu registrar em vídeo um comportamento até então inédito entre baleias-cachalote: indivíduos da espécie desferindo cabeçadas uns contra os outros. A cena, rara e ainda pouco compreendida, foi descrita cientificamente pela primeira vez, abrindo novas perspectivas para o estudo desses gigantes marinhos. O flagra aconteceu em registros da interação Por Flipar

Reprodução do Youtube Canal Headbutting Sperm Whales