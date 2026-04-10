Galeria São José do Barreiro combina patrimônio arquitetônico e paisagens da Serra da Bocaina Localizada no leste do estado de São Paulo, na região do Vale do Paraíba, a cidade de São José do Barreiro é um destino em que história e natureza caminham lado a lado. Com pouco menos de quatro mil habitantes, de acordo com dados do último censo do IBGE, e um território marcado por montanhas, fazendas centenárias e trilhas históricas, o município preserva um passado que ajuda a contar capítulos importantes da formação econômica e social do Brasil. A seguir, o Flipar destaca curiosidades desse p Por Flipar

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