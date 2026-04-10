Galeria Sabia? Ponte mais famosa de Praga tem estátua da ‘sorte’ para quem a encosta Em 9 de julho de 1357 teve início a construção da Ponte Carlos, em Praga, atual República Tcheca. Com o passar do tempo, a obra se tornou um dos principais símbolos da cidade e um importante marco histórico e arquitetônico. Por Flipar

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