Estilo de Vida Homeopatia: o que é mito e o que é verdade neste tratamento A homeopatia divide opiniões há bastante tempo. Enquanto algumas pessoas acreditam em seus benefícios, outras questionam sua eficácia, o que mantém o tema cercado de debates e curiosidade. Por Flipar

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