Galeria Inhame: tradição, versatilidade e benefícios em um só alimento O inhame, tubérculo amplamente consumido em diversas regiões tropicais, vem ganhando espaço nas mesas brasileiras não apenas pelo sabor, mas também pelo seu valor nutricional e versatilidade culinária. Pertencente ao gênero Dioscorea, o alimento é frequentemente confundido com o cará, embora apresente diferenças botânicas e de cultivo. Presente há séculos na alimentação de povos da África, Ásia e América Latina, o inhame se consolidou como um ingrediente importante tanto na culinária tradicional Por Flipar

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