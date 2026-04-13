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Maravilhas geológicas que parecem de outro mundo: os hoodoos de Bryce Canyon

Bryce Canyon é um espetáculo único da natureza, situado no coração do planalto de Utah. Suas formações rochosas, chamadas hoodoos, parecem torres petrificadas que guardam segredos de milhões de anos. Ao caminhar por seus anfiteatros, o visitante sente que entrou em um mundo que não pertence à Terra.

Por Flipar
King of Hearts/Wikimédia Commons

Os hoodoos são colunas finas e altas de rocha, esculpidas pela erosão ao longo de eras. Cada torre é resultado da interação entre vento, água e gelo sobre o calcário macio. O conjunto cria uma paisagem surreal, como se fosse uma cidade de esculturas naturais que desafia a imaginação.

Imagem de StockSnap por Pixabay

Apesar do nome, Bryce Canyon não é um cânion verdadeiro, mas sim anfiteatros naturais. Eles foram escavados na borda do Paunsaugunt Plateau, onde a erosão atua com intensidade. Assim, o parque é mais um palco de esculturas naturais do que um vale profundo tradicional.

Reprodução do Flickr cool DARYSHOOT

Há cerca de 60 milhões de anos, mares antigos cobriam a região e depositaram sedimentos. Com o tempo, esses materiais se solidificaram em calcário, arenito e lamito. As diferenças de densidade entre as camadas foram cruciais para a formação das torres que vemos hoje.

Sara Simoni/Wikimédia Commons

A altitude elevada expõe Bryce a invernos rigorosos e verões quentes. A água infiltra nas fendas e congela, expandindo e quebrando a rocha. Esse processo repetido enfraquece as estruturas e ajuda a esculpir os hoodoos em formas cada vez mais complexas.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Além do gelo, a água da chuva levemente ácida dissolve o calcário. Esse intemperismo químico remove o “cimento” das rochas, criando formas intrincadas. O resultado é uma paisagem em constante transformação, sempre renovada pela ação da natureza.

Reprodução do Youtube Canal Navajotash

Cada hoodoo geralmente possui uma rocha mais dura no topo, chamada caprock. Essa “capa” protege a base mais macia contra a erosão contínua. É por isso que muitos hoodoos parecem colunas com chapéus delicados equilibrados no alto.

Reprodução do Flickr Susie Thompson

Os tons de rosa, vermelho, laranja e branco vêm de minerais como ferro e manganês. Durante o nascer e o pôr do sol, a luz cria um espetáculo etéreo. A paisagem muda conforme a estação e o clima, tornando cada visita uma experiência única.

Imagem de Klaus Stebani por Pixabay

Trilhas como Navajo Loop, Queen’s Garden e Fairyland Loop levam os visitantes ao coração dos anfiteatros. Caminhar entre os hoodoos é como explorar uma catedral natural de pedra. Cada curva revela novas perspectivas e detalhes surpreendentes que encantam os caminhantes.

Divulgação

Para quem prefere contemplar sem esforço físico, mirantes como Sunrise Point e Bryce Point oferecem vistas inesquecíveis. São locais perfeitos para fotografia e para sentir a grandiosidade do parque. O pôr do sol nesses pontos é considerado mágico e inesquecível.

Divulgação

Segundo tradições indígenas, os hoodoos são seres transformados em pedra como punição por atos perversos. Alguns parecem animais, outros figuras humanas em fileiras misteriosas. Essa visão mítica reforça o caráter enigmático da paisagem e sua aura espiritual.

Reprodução do Youtube

Bryce Canyon, portanto, vai além de um parque: é uma obra-prima viva da Terra. Suas torres rochosas contam histórias de mares antigos, forças tectônicas e erosão incessante. Ao partir, o visitante leva consigo a sensação de ter testemunhado um milagre geológico inesquecível.

Domínio Público/Wikimédia Commons

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