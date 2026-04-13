Galeria Maravilhas geológicas que parecem de outro mundo: os hoodoos de Bryce Canyon Bryce Canyon é um espetáculo único da natureza, situado no coração do planalto de Utah. Suas formações rochosas, chamadas hoodoos, parecem torres petrificadas que guardam segredos de milhões de anos. Ao caminhar por seus anfiteatros, o visitante sente que entrou em um mundo que não pertence à Terra. Por Flipar

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