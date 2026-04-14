Galeria Bubble tea: a bebida taiwanesa que virou fenômeno global O colorido, a textura inusitada e a capacidade de adaptação a diferentes paladares transformaram o bubble tea, ou chá de bolhas, em um dos maiores símbolos contemporâneos da cultura alimentar de Taiwan. Criada na ilha asiática ainda na década de 1980, a bebida ultrapassou fronteiras e se consolidou como um fenômeno global, presente em grandes centros urbanos e cada vez mais popular entre o público jovem. A seguir, o Flipar conta detalhes e curiosidades do bubble tea. Por Flipar

Reprodução do instagram @bubblemixtea