Do mar ao campo: iguarias que definem a Holanda

O stroopwafel é talvez o doce mais icônico da Holanda, formado por duas finas camadas de massa crocante unidas por um recheio de caramelo. Criado em Gouda no século 19, tornou-se símbolo das feiras e mercados locais. Hoje é consumido tanto fresco, ainda quente, quanto industrializado, mas sempre acompanhado de café ou chá, reforçando o hábito social de compartilhar momentos simples.
A Holanda é mundialmente reconhecida por seus queijos, especialmente Gouda e Edam, que representam séculos de tradição agrícola. Esses queijos não são apenas produtos de exportação, mas parte do cotidiano holandês, presentes em cafés da manhã e lanches. As feiras de queijo, como a de Alkmaar, são eventos turísticos que celebram essa herança com rituais e trajes típicos.
Os bitterballen são bolinhos fritos recheados com um creme de carne, muito populares em bares e cafés. Servidos geralmente com mostarda, são considerados petiscos ideais para acompanhar cerveja. Sua origem remonta ao aproveitamento de sobras de carne, mostrando como a culinária holandesa valoriza a praticidade sem abrir mão do sabor.
O arenque cru, conhecido como haring, é uma iguaria tradicional consumida com cebola picada e picles. A forma típica de comer é segurando o peixe pela cauda e mordendo diretamente, um ritual que atrai turistas curiosos. Essa prática reflete a forte ligação da Holanda com o mar e a pesca, que sempre foram fundamentais para sua economia.
Os poffertjes são pequenas panquecas fofinhas feitas com fermento e farinha de trigo sarraceno. Servidos com manteiga e açúcar de confeiteiro, são presença obrigatória em feiras e festas populares. Sua textura leve e sabor delicado remetem à infância e ao ambiente festivo, tornando-os uma das sobremesas mais queridas do país.
A sopa de ervilha, chamada erwtensoep ou snert, é um prato típico de inverno, espesso e nutritivo. Preparada com ervilhas secas, linguiça defumada e vegetais, aquece os dias frios e simboliza aconchego familiar. É tão tradicional que muitos consideram impossível passar um inverno holandês sem saborear essa receita.
As batatas fritas holandesas, chamadas patat, são servidas em cones de papel com uma variedade de molhos. O mais famoso é a maionese, mas há opções como molho satay de amendoim e curry ketchup. Tal iguaria de rua mostra como a simplicidade pode se transformar em experiência cultural, sendo parte da rotina urbana.
O kroket é semelhante ao bitterbal, mas em formato cilíndrico e geralmente servido em sanduíches. É vendido em máquinas automáticas de fast-food, conhecidas como FEBO, que fazem parte da paisagem urbana. Essa combinação de tradição e modernidade mostra como os holandeses adaptaram receitas antigas ao estilo de vida contemporâneo.
O ontbijtkoek é um bolo de especiarias consumido no café da manhã ou como lanche. Feito com centeio e temperos como canela e cravo, reflete a influência das rotas comerciais coloniais. Sua presença cotidiana mostra como a Holanda incorporou sabores exóticos em receitas simples e acessíveis.
Os oliebollen são bolinhos fritos semelhantes a donuts, tradicionalmente consumidos na virada do ano. Recheados com passas ou maçã, são polvilhados com açúcar de confeiteiro e simbolizam prosperidade. Essa tradição mostra como a gastronomia acompanha os rituais festivos e reforça laços comunitários.
O drop é um doce de alcaçuz extremamente popular na Holanda, com sabores que variam do suave ao muito salgado. É considerado um gosto adquirido, já que estrangeiros muitas vezes estranham sua intensidade. Para os holandeses, porém, representa identidade cultural e está presente em todas as gerações.