Galeria Do mar ao campo: iguarias que definem a Holanda A Holanda desperta curiosidade não só pelas paisagens, mas também pela culinária singular. Seus sabores refletem séculos de história, da vida marítima às rotas de especiarias. A gastronomia combina simplicidade e criatividade, transformando ingredientes básicos em pratos marcantes. Muitos alimentos nasceram da praticidade e hoje são símbolos culturais do país. Entre doces, pratos robustos e petiscos, a comida revela costumes e momentos do cotidiano. Ao provar essas iguarias, o visitante encontra Por Flipar

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