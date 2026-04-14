Galeria Sem essa de Bucareste ou Conde Drácula: conheça Maramures, um tesouro da Romênia rural Quando se pensa na Romênia, logo surgem Bucareste e o Conde Drácula, mas há muito mais a explorar. No norte, perto da Ucrânia, fica Maramure?, uma área de forte identidade cultural. Conhecida como um “museu a céu aberto”, preserva vilarejos, costumes e a vida camponesa. Casas de madeira, portões esculpidos e trajes típicos ainda fazem parte do cotidiano. A região também abriga igrejas históricas reconhecidas pela UNESCO. Com paisagens naturais e culinária tradicional, Maramure? revela um modo de Por Flipar

Monica groza - wikimedia commons