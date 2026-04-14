Gastronomia Variedade e sabor da gastronomia asiática A culinária japonesa conquistou de vez o paladar brasileiro — e não é à toa. Reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, ela combina tradição, equilíbrio e sabores únicos em pratos que vão muito além do sushi. Por Flipar

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