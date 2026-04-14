Galeria Melatonina pode conter riscos a longo prazo; saiba A melatonina tem ganhado espaço entre quem busca melhorar o sono. Mas vale o alerta: não é apenas um suplemento comum, e sim um hormônio que atua diretamente no organismo — por isso, o uso sem orientação médica pode trazer riscos. Por Flipar

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