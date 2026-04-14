Estilo de Vida Mais que uma indumentária, o Quimono é um símbolo da alma do Japão Mais do que roupa, o quimono é símbolo de identidade. Obras como o livro Tecendo Histórias: O Imaginário dos Quimonos mostram como essa vestimenta carrega memórias, tradições e a história da cultura japonesa, inclusive no Brasil. Por Flipar

Takaaki Kawai - wikimedia commons