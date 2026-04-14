Estilo de Vida Casas de adobe: o que são, as suas vantagens e desvantagens Ao longo da história da humanidade, diferentes civilizações desenvolveram formas de construir habitações conforme o clima, o relevo e de acordo com os recursos, materiais, técnicas e tecnologias que tinham disponíveis. Essas adaptações permitiram a criação de técnicas de construções variadas, adequadas às necessidades de cada povo e ao ambiente em que estavam inseridas. É nesse contexto que surgem as casas de adobe, construções tradicionais feitas a partir de um material natural conhecido como Por Flipar

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