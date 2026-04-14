Casas de adobe: o que são, as suas vantagens e desvantagens

Historicamente, esse material foi utilizado em diferentes continentes e remonta a civilizações antigas, que já empregavam essa técnica na construção de moradias, como no Antigo Egito e na Mesopotâmia. Os povos indígenas das Américas também utilizaram o adobe no sudoeste dos Estados Unidos, na Mesoamérica e na região dos Andes há milhares de anos.
Mas o que é o adobe? O adobe é um material de construção feito basicamente de terra crua, água e fibras naturais, como a palha. Esses elementos são misturados até formar uma massa homogênea, adequada para a moldagem. Diferentemente dos tijolos convencionais, o adobe não passa por queima em forno.
Após a mistura dos materiais, o adobe é moldado geralmente em formato de tijolos. Em seguida, esses “tijolos” modelados são deixados ao sol por vários dias até secarem completamente. Esse processo garante que o material adquira resistência suficiente para ser utilizado na construção, por isso esse tipo de material é mais comum em regiões de clima seco e quente, onde os recursos naturais disponíveis favorecem sua produção.
Dessa forma, as casas de adobe são construídas com esses tijolos secos, que são empilhados para formar paredes e estruturas. Em muitos casos, a própria mistura de adobe é utilizada como argamassa para unir os blocos. Assim, uma das principais vantagens das casas de adobe é o baixo custo de produção desse tipo de construção. Como os materiais são naturais e geralmente encontrados no próprio local, há redução significativa de gastos. Além disso, o processo de fabricação é simples e acessível.
As casas de adobe também se destacam por seu caráter sustentável, pois utilizam recursos naturais renováveis, matéria-prima local e não exigem processos industriais. Dessa forma, sua produção não emite diretamente gases causadores do efeito estufa na atmosfera. Por esse motivo, a fabricação de tijolos de adobe gera menor impacto ambiental quando comparada às construções feitas com cimento ou materiais industrializados, o que torna o adobe uma alternativa ecológica.
Outra vantagem importante das casas de adobe é o seu excelente isolamento térmico. Isso significa que esses tipos de construções conseguem manter o interior da habitação mais fresco em dias quentes e mais aquecido em dias frios, o que diminui a necessidade de uso de equipamentos como ventiladores ou aquecedores. Também são à prova de fogo, uma vez que a terra não é um material combustível.
Mas esse tipo de material também tem suas limitações e desvantagens, e uma das principais está relacionada a sua menor resistência à água, já que o material absorve umidade e pode se desgastar com a umidade excessiva. Por isso, é comum o uso de revestimentos protetores.
Outras desvantagens são a falta de padronização na fabricação dos tijolos, já que a composição da terra pode variar de um local para outro e influenciar na qualidade do material, e o processo de construção costuma ser mais demorado quando comparado a outras técnicas.
Também é recomendado que esse tipo de material não seja construído em mais de um pavimento. Geralmente, as construções em adobe devem ser realizadas sobre fundações de pedra comum para evitar o contato com a umidade, que pode causar infiltrações e comprometer a durabilidade do material. Além disso, é fundamental a construção de coberturas com beirais, pois elas ajudam a proteger as paredes contra a ação da água da chuva.
O uso do adobe no Brasil foi introduzido pelos portugueses durante o período colonial. A técnica foi aplicada tanto em construções simples quanto em edifícios religiosos. Apesar de, em muitos casos, ser empregado em partes secundárias, também foi utilizado em obras completas. Com o início do período republicano e o avanço da industrialização, deixou de ser utilizado com frequência, embora tenha deixado importantes registros históricos, como na Capela de São Miguel Arcanjo.
O fato é que há, em diferentes partes do mundo, um aumento na procura por construções de casas de adobe modernas por pessoas que buscam uma solução ecológica para suas moradias, devido ao seu caráter sustentável. Esse interesse aumenta ainda mais quando essas construções são associadas ao uso de telhados ecológicos, de painéis solares para geração de energia e à instalação de cisternas para captação da água da chuva.