Estilo de Vida Além do sabor: cafeterias belas e charmosas pelo mundo A autora Lani Kingston é especialista em café e ministra o curso “A Antropologia do Café” na Portland State University. Ela escreveu o livro “Designing Coffee”, que apresenta cafeterias e torrefadoras fotogênicas e criativas ao redor do mundo. De acordo com a obra, as cafeterias citadas, além de apresentarem uma boa bebida, tem uma estética bem cuidada, algo indispensável para um café. Elas fidelizam o cliente e se destacam em um cenário de concorrência no Instagram e TikTok. Por Flipar

Instagram @lanikingston