Em meio a críticas e homenagens a atores que morreram, 3ª temporada de ‘Euphoria’ estreia na HBO dando o que falar

'Há muitas cenas em que as pessoas estão falando com ele ao telefone. Pensei que, se não pudesse mantê-lo vivo na vida, talvez dentro da série eu pudesse mantê-lo vivo', comentou Levinson em entrevista à Variety.
Levinson destacou que a temporada foca em temas como gratidão e o valor da vida, transformando o luto pela perda do ator em uma base temática para os novos episódios: 'As interações, as boas ações, a forma como você fala com as pessoas ao seu redor. Isso revela o quão preciosa é a vida'.
A estreia da temporada também contou com um tributo formal 'in memoriam' a Cloud e ao ator Eric Dane, que morreu em fevereiro de 2026. O produtor executivo Kevin Turen, morto em novembro de 2023, também foi lembrado na homenagem.
No caso do personagem Cal Jacobs, interpretado por Dane, a série utilizou as últimas cenas gravadas por ele para encerrar sua trajetória. O ator também ficou conhecido por viver o Dr. Mark Sloan na série 'Grey's Anatomy'.
A nova temporada de 'Euphoria' foca na vida adulta dos protagonistas e mostra Rue lutando pela sobriedade, enquanto os demais personagens lidam com traumas e a reconstrução de suas identidades fora do ambiente escolar.
Apesar de manter o status de série influente e premiada, 'Euphoria' vem enfrentando diversas críticas por mudanças no tom e pela produção marcada por perdas no elenco e equipe. Segundo uma crítica da revista 'Veja', a nova fase 'abandonou parcialmente o clima de amadurecimento juvenil das temporadas anteriores.'
Outra crítica dos fãs foi sobre a representação da personagem Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, especialmente por cenas ligadas à produção de conteúdo adulto na plataforma 'OnlyFans'.
O criador Sam Levinson defendeu as escolhas polêmicas. Segundo ele, a proposta foi retratar o “absurdo” e o desconforto presentes na realidade da personagem, utilizando elementos visuais e situações intencionalmente estranhas para provocar o público.
Levinson afirmou ainda que escolhas estéticas, como figurinos, cenários e iluminação, foram pensadas para mostrar tanto a imagem que Cassie tenta projetar quanto o contraste com a dimensão emocional mais triste e degradante de sua situação.
'Euphoria' estreou na HBO em 2019 e acompanha um grupo de adolescentes lidando com temas intensos como identidade, drogas, redes sociais e saúde mental. A série já acumula um total de nove prêmios Emmy, incluindo Melhor Atriz em Série Dramática para Zendaya.
A produção se destacou pela narrativa sensorial, fotografia estilizada e abordagem direta de conflitos contemporâneos da juventude. Desde sua estreia, tornou-se um fenômeno cultural, influenciando moda, estética audiovisual e debates sobre representação na TV.