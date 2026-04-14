Celebridades e TV Em meio a críticas e homenagens a atores que morreram, 3ª temporada de ‘Euphoria’ estreia na HBO dando o que falar A 3ª temporada de 'Euphoria', uma das séries de maior sucesso da HBO dos últimos anos, estreou com uma solução narrativa diferente para a ausência do ator Angus Cloud. Apesar de ter falecido em 2023, vítima de overdose de fentanil, seu personagem, Fezco, continua vivo na trama. Na nova temporada, ambientada cinco anos após os eventos anteriores, é revelado em diálogo entre Rue, interpretada por Zendaya, e Lexi, vivida por Maude Apatow, que Fez está preso, cumprindo uma pena de 30 anos. O criador Por Flipar

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