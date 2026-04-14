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Em meio a críticas e homenagens a atores que morreram, 3ª temporada de ‘Euphoria’ estreia na HBO dando o que falar

A 3ª temporada de 'Euphoria', uma das séries de maior sucesso da HBO dos últimos anos, estreou com uma solução narrativa diferente para a ausência do ator Angus Cloud. Apesar de ter falecido em 2023, vítima de overdose de fentanil, seu personagem, Fezco, continua vivo na trama. Na nova temporada, ambientada cinco anos após os eventos anteriores, é revelado em diálogo entre Rue, interpretada por Zendaya, e Lexi, vivida por Maude Apatow, que Fez está preso, cumprindo uma pena de 30 anos. O criador

Por Flipar
Divulgac?a?o/HBO

'Há muitas cenas em que as pessoas estão falando com ele ao telefone. Pensei que, se não pudesse mantê-lo vivo na vida, talvez dentro da série eu pudesse mantê-lo vivo', comentou Levinson em entrevista à Variety.

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Levinson destacou que a temporada foca em temas como gratidão e o valor da vida, transformando o luto pela perda do ator em uma base temática para os novos episódios: 'As interações, as boas ações, a forma como você fala com as pessoas ao seu redor. Isso revela o quão preciosa é a vida'.

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A estreia da temporada também contou com um tributo formal 'in memoriam' a Cloud e ao ator Eric Dane, que morreu em fevereiro de 2026. O produtor executivo Kevin Turen, morto em novembro de 2023, também foi lembrado na homenagem.

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No caso do personagem Cal Jacobs, interpretado por Dane, a série utilizou as últimas cenas gravadas por ele para encerrar sua trajetória. O ator também ficou conhecido por viver o Dr. Mark Sloan na série 'Grey's Anatomy'.

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A nova temporada de 'Euphoria' foca na vida adulta dos protagonistas e mostra Rue lutando pela sobriedade, enquanto os demais personagens lidam com traumas e a reconstrução de suas identidades fora do ambiente escolar.

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Apesar de manter o status de série influente e premiada, 'Euphoria' vem enfrentando diversas críticas por mudanças no tom e pela produção marcada por perdas no elenco e equipe. Segundo uma crítica da revista 'Veja', a nova fase 'abandonou parcialmente o clima de amadurecimento juvenil das temporadas anteriores.'

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Outra crítica dos fãs foi sobre a representação da personagem Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, especialmente por cenas ligadas à produção de conteúdo adulto na plataforma 'OnlyFans'.

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O criador Sam Levinson defendeu as escolhas polêmicas. Segundo ele, a proposta foi retratar o “absurdo” e o desconforto presentes na realidade da personagem, utilizando elementos visuais e situações intencionalmente estranhas para provocar o público.

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Levinson afirmou ainda que escolhas estéticas, como figurinos, cenários e iluminação, foram pensadas para mostrar tanto a imagem que Cassie tenta projetar quanto o contraste com a dimensão emocional mais triste e degradante de sua situação.

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'Euphoria' estreou na HBO em 2019 e acompanha um grupo de adolescentes lidando com temas intensos como identidade, drogas, redes sociais e saúde mental. A série já acumula um total de nove prêmios Emmy, incluindo Melhor Atriz em Série Dramática para Zendaya.

Divulgação/HBO

A produção se destacou pela narrativa sensorial, fotografia estilizada e abordagem direta de conflitos contemporâneos da juventude. Desde sua estreia, tornou-se um fenômeno cultural, influenciando moda, estética audiovisual e debates sobre representação na TV.

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