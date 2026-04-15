Com Tiago Abravanel, ‘Shrek – O Musical’ estreia em teatro paulistano

“A primeira identificação quando criança era com o perfil, por ser um menino gordo e ter esse estereótipo. Podia enxergar o protagonismo nesse lugar de um cara que é legal, mas que não está dentro dos padrões estabelecidos de herói ou príncipe. Ele fala das camadas e eu também as tenho. Durante muito tempo me definiam como o ‘neto do Silvio Santos’ ou o ‘cover do Tim Maia’ e o Shrek tem esse lugar do julgamento antes das pessoas o conhecerem. Poder vestir essa carapaça para falar um pouco mais s