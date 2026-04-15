Galeria Made in Peru: o ceviche transcende fronteiras sem perder sua essência O ceviche é uma das iguarias mais emblemáticas do Peru e um verdadeiro patrimônio cultural da América Latina. Sua origem remonta às antigas civilizações costeiras, que já utilizavam o peixe fresco marinado em sucos cítricos como forma de conservação e sabor. Ao longo dos séculos, o prato evoluiu e incorporou influências espanholas e asiáticas. Hoje, o ceviche é reconhecido internacionalmente como um prato sofisticado e ao mesmo tempo popular, presente tanto em restaurantes de alta gastronomia qu Por Flipar

Manuel González Olaechea wikimedia commons