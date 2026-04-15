Estilo de Vida Por que comer muito doce pode causar enjoo e tontura? Chocolates, sobremesas, tortas, bolos, balas. Pouca coisa é tão popular quanto o doce. Ele pode estar presente em festas de aniversário, celebrações especiais e até mesmo em um dia qualquer, quando bate aquela vontade de comer só um docinho. É aquele alimento que sempre deixa alguém feliz quando ingerido, mas, apesar de ser tão bom, o consumo excessivo de doces pode causar diversos sintomas não tão bons para o organismo de uma pessoa, como enjoo e tontura. A razão disso é, principalmente, por c Por Flipar

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