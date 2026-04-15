Galeria Muito além da infância: o que compõe a jujuba A jujuba é um doce que desperta memórias afetivas e encanta pela variedade de cores e sabores, mas sua composição vai muito além da aparência divertida. Por trás da textura macia e do sabor doce, há uma combinação de ingredientes cuidadosamente balanceados que envolvem açúcar, gelatina, corantes e aromatizantes. Essa mistura cria não apenas a consistência característica, mas também a experiência sensorial que torna a jujuba tão popular em festas e momentos de descontração. Por Flipar

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