Galeria Chá de camomila ajuda a acalmar? Saiba a verdade por trás disso O chá de camomila é uma das infusões mais tradicionais do mundo, associado à calma e ao aconchego. Mais do que hábito cultural, seus efeitos têm base científica comprovada. Compostos como a apigenina atuam no cérebro, favorecendo o relaxamento e o sono. Essa substância se liga a receptores ligados à tranquilidade, semelhantes aos de calmantes leves. Estudos indicam que o consumo pode melhorar o sono em casos leves de insônia. Assim, a camomila une tradição e ciência, mantendo seu papel como ritu Por Flipar

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