Galeria Doce e cremosa: trunfos que fazem da fruta-do-conde boa opção Conhecida como fruta-do-conde, ata ou pinha, essa fruta tropical chama atenção pelo sabor doce e textura cremosa. Muito apreciada no Brasil, é uma opção saborosa para quem busca variar o consumo de frutas. Por Flipar

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