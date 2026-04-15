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Doce e cremosa: trunfos que fazem da fruta-do-conde boa opção

Conhecida como fruta-do-conde, ata ou pinha, essa fruta tropical chama atenção pelo sabor doce e textura cremosa. Muito apreciada no Brasil, é uma opção saborosa para quem busca variar o consumo de frutas.

Por Flipar
Bless Nathan/Wikimédia Commons

A origem da fruta-do-conde está na América Central e Caribe, regiões tropicais onde surgiu naturalmente. De lá, espalhou-se para vários países quentes do mundo e ganhou popularidade.

Junius/Wikimédia Commons

A fruta foi levada para a Ásia e outros continentes ainda no período colonial. No Brasil, chegou à Bahia e passou a ser cultivada em diversas regiões.

Nando cunha/Wikimédia Commons

O nome fruta-do-conde surgiu por causa do Conde de Miranda, ligado à sua introdução no Brasil. Desde então, a planta se adaptou bem ao clima tropical brasileiro.

Reprodução do Flickr Carmen Coimbra

Hoje a fruta-do-conde é cultivada em praticamente todo o Brasil, em pomares e quintais. Também é encontrada em outros países tropicais e subtropicais do mundo.

Reprodução do Youtube

A árvore é de pequeno porte e pode atingir de quatro a seis metros de altura. Ela produz frutos arredondados com casca verde e aparência escamosa.

Reprodução do Flickr Eric Bronson

A polpa da fruta-do-conde é branca, macia e muito doce. Possui várias sementes escuras distribuídas pelo interior do fruto.

Reprodução do Youtube

O sabor é suave e lembra um creme natural, sendo muito apreciado fresco. Por isso, é considerada uma fruta de sobremesa em muitas regiões.

- Reprodução do TIK TOK

Em termos nutricionais, a fruta-do-conde é rica em fibras e vitamina C. Também contém potássio e antioxidantes importantes para o organismo

- Reprodução do TIK TOK

Entre os minerais presentes estão cálcio, magnésio e fósforo. Esses nutrientes ajudam a manter ossos e dentes saudáveis.

Reprodução do Instagram @_hortifruti_da_familia_tx

A fruta ainda fornece vitaminas do complexo B e energia natural. Seus carboidratos são fonte rápida de energia para o corpo

Reprodução do Flickr Steve e Alison1

Entre as propriedades, destacam-se a ação antioxidante e anti-inflamatória. Esses compostos ajudam a proteger o organismo contra doenças.

Reprodução do Flickr Peter Duffy

O consumo pode favorecer o funcionamento do intestino por ser rico em fibras. TambÃ©m contribui para fortalecer a imunidade e regular a glicemia.

ReproduÃ§Ã£o do Instagram @_hortifruti_da_familia_tx

A fruta-do-conde pode ser consumida in natura, em sucos e vitaminas. Também é usada em doces, sorvetes e sobremesas cremosas. ?

Reprodução do Youtube

Uma dica importante é evitar comer a casca e as sementes, que não são comestíveis. Escolha frutos macios e maduros para aproveitar melhor o sabor

Reprodução do Youtube

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