Animais Nem só de plantas vive o verde: animais que surpreendem na natureza Quando se fala na cor verde na natureza, é comum associá-la imediatamente às plantas, árvores e florestas densas. No entanto, esse tom também está presente em diversos animais, muitas vezes como resultado de estratégias evolutivas impressionantes. O verde, nesses casos, vai muito além da estética. Essa coloração costuma estar ligada principalmente à sobrevivência. Em ambientes ricos em vegetação, ser verde pode significar praticamente desaparecer aos olhos de predadores ou presas. É um recurso v Por Flipar

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