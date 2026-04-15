Nem só de plantas vive o verde: animais que surpreendem na natureza

Espécies que vivem entre folhas e galhos se beneficiam dessa cor para se misturar ao ambiente, tornando-se quase invisíveis em meio à paisagem natural.
O camaleão é um dos exemplos mais conhecidos quando se fala em animais verdes. Embora possa mudar de cor, ele frequentemente assume tons esverdeados para se adaptar ao ambiente, regular a temperatura corporal e se comunicar com outros indivíduos.
A iguana-verde também chama atenção por sua coloração marcante. Habitante de regiões tropicais, ela vive entre árvores e utiliza o verde como forma de se integrar à vegetação, reduzindo o risco de ser detectada por predadores
Entre os anfíbios, a perereca-verde é outro exemplo clássico. Pequena e discreta, ela se apoia em folhas e galhos, onde sua coloração a torna difícil de ser vista, principalmente durante o dia.
As cobras verdes, comuns em áreas de mata, também usam essa cor como estratégia. Muitas vivem em árvores e permanecem imóveis por longos períodos, esperando o momento ideal para atacar ou se proteger.
No universo dos insetos, o louva-a-deus é um destaque. Seu corpo alongado e verde permite que ele se confunda com folhas, facilitando a aproximação de presas sem ser percebido.
Ainda mais impressionante é o inseto-folha, cuja aparência imita com precisão o formato, a cor e até as “imperfeições” de uma folha. Trata-se de um dos exemplos mais sofisticados de camuflagem da natureza.
Nem todo verde, porém, vem de pigmentos. Em alguns animais, a cor é resultado da forma como a luz interage com estruturas microscópicas do corpo, criando efeitos visuais que podem variar conforme o ângulo. As aves também entram nessa lista, como os periquitos. Suas penas verdes ajudam na camuflagem entre folhas, mas também têm papel na comunicação e na atração de parceiros
Outro caso curioso é o do sapo-de-vidro, que apresenta um tom esverdeado translúcido. Em algumas espécies, é possível até observar órgãos internos, o que reforça seu aspecto peculiar.
O lagarto basilisco, conhecido por sua habilidade de correr sobre a água, também apresenta coloração verde em muitas espécies. Vivendo próximo a rios e vegetação densa, ele se beneficia desse tom para se esconder.
Assim, os animais verdes mostram que essa cor não é exclusividade das plantas. Seja por camuflagem, comunicação ou efeito da luz, o verde desempenha um papel fundamental na adaptação e na sobrevivência no reino animal.