Galeria Preço, sabor e mais: conheça a diferença entre presunto e apresuntado Diante da alta de preços, muitos consumidores recorrem a substituições inteligentes no dia a dia. Trocar produtos por versões mais econômicas se tornou uma estratégia comum para manter o equilíbrio do orçamento. Por Flipar

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