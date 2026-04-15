Galeria Legumes que soltam seiva: saiba como preparar e evitar transtornos Alguns legumes liberam seiva ao serem cortados, e esse detalhe pode transformar o preparo em uma experiência incômoda. A substância viscosa gruda nas mãos e até causa irritação na pele em certos casos. Apesar disso, trata-se de mecanismo natural de defesa das plantas contra predadores e microrganismos. Essas características não diminuem o valor nutricional dos alimentos. Pelo contrário. Muitos deles são fontes de fibras, vitaminas e minerais essenciais. A mucilagem do quiabo, por exemplo, auxili Por Flipar

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