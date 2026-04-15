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Ferver leite ainda é necessário? Entenda quando o hábito faz sentido

Ferver o leite é um hábito antigo que surgiu como forma de garantir segurança no consumo. Antes dos processos industriais modernos, o leite podia conter microrganismos perigosos. O aquecimento ajudava a eliminar essas bactérias.Esse costume era especialmente importante quando o leite vinha direto de animais, sem qualquer tipo de tratamento. Nesses casos, ele podia transmitir doenças se consumido cru.

Por Flipar
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Com o avanço da tecnologia, surgiram processos como a pasteurização e o tratamento UHT. Eles aquecem o leite em condições controladas para eliminar microrganismos. Assim, o produto já chega ao consumidor pronto para o consumo.

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Hoje, o leite de caixinha não precisa ser fervido antes de beber. Ele já passou por etapas que garantem sua segurança alimentar. Inclusive, ferver novamente pode até alterar levemente o sabor e algumas características.

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Por outro lado, o leite cru, adquirido diretamente de fazendas, ainda exige cuidado. Nesse caso, ferver continua sendo recomendado para reduzir riscos.

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É uma forma simples de tornar o consumo mais seguro. Portanto, a necessidade de ferver o leite depende da origem do produto.

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Enquanto o leite industrializado dispensa esse passo, o leite cru ainda requer esse cuidado. O hábito permanece, mas hoje é mais uma questão de contexto do que obrigação.

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