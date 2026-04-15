Estilo de Vida Ferver leite ainda é necessário? Entenda quando o hábito faz sentido Ferver o leite é um hábito antigo que surgiu como forma de garantir segurança no consumo. Antes dos processos industriais modernos, o leite podia conter microrganismos perigosos. O aquecimento ajudava a eliminar essas bactérias.Esse costume era especialmente importante quando o leite vinha direto de animais, sem qualquer tipo de tratamento. Nesses casos, ele podia transmitir doenças se consumido cru. Por Flipar

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