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Homem que passou 10 anos preso após se recusar a revelar paradeiro de tesouro é libertado nos Estados Unidos

Casos que envolvem tesouros perdidos costumam despertar curiosidade de muita gente. No entanto, nem sempre essas histórias terminam apenas com reconhecimento histórico ou ganhos financeiros. Em algumas situações, conflitos sobre a posse dos achados acabam se estendendo por anos na Justiça. Foi nesse contexto que ganhou destaque a trajetória do explorador Tommy Thompson após uma descoberta ligada ao naufrágio do 'SS Central America'. Conheça os detalhes dessa história curiosa que ganhou destaque

Por Flipar
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O cientista e explorador marítimo de 73 anos, Tommy Thompson, recuperou a liberdade em março de 2026 após passar cerca de dez anos detido. O motivo da prisão foi ele ter se recusado a revelar o destino de aproximadamente 500 moedas de ouro recuperadas do naufrágio do SS Central America.

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A saída foi confirmada por registros do sistema prisional federal dos Estados Unidos. A trajetória de Thompson é marcada por uma descoberta histórica que se transformou em um pesadelo jurídico.

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A detenção começou em 2015, quando ele foi condenado por desacato ao tribunal por não cumprir ordens judiciais que exigiam a localização das moedas, avaliadas em cerca de 2,5 milhões de dólares.

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Thompson sempre sustentou que desconhecia o paradeiro do tesouro e chegou a afirmar que não possuía “as chaves” para sua própria liberdade. O caso ganhou contornos ainda mais intrigantes porque ele já era considerado foragido desde 2012, após faltar a uma audiência.

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Em 2015, ele foi localizado vivendo com uma identidade falsa em um hotel na Flórida. Apesar de a legislação americana normalmente limitar prisões por desacato a cerca de 18 meses, decisões judiciais excepcionais mantiveram sua detenção por uma década.

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Thompson ganhou fama em 1988, quando liderou a expedição que encontrou os destroços de um grande navio que afundou em 1857 durante um furacão no Atlântico, deixando 425 pessoas mortas.

Domínio Público

A embarcação, chamada de 'S.S. Central America', transportava grandes quantidades de ouro na época da 'Corrida do Ouro da Califórnia' e foi localizada a mais de 2.100 metros de profundidade. O desastre abalou a economia norte-americana na época.

Divulgac?a?o

Mesmo após a descoberta histórica, o explorador enfrentou disputas judiciais com investidores que ajudaram a financiar a operação. Em 2005, eles alegaram não ter recebido participação nos cerca de US$ 50 milhões obtidos com a venda do ouro recuperado.

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A longa permanência do explorador na prisão gerou críticas de especialistas, que consideraram a punição incomum e desproporcional. Um professor de direito da Universidade da Flórida que estuda casos de desacato disse que 'manter alguém preso por 10 anos nesse tipo de processo é muito raro”.

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Nos últimos anos, a Justiça reavaliou o caso e concluiu que a detenção já não contribuía para extrair novas informações. Após cumprir também uma pena adicional ligada à fuga de 2012, Thompson foi finalmente libertado.

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Ao longo desse período, peças resgatadas do naufrágio continuaram a alcançar valores milionários em leilões, mantendo vivo o interesse pelo caso e pelo tesouro do “Navio de Ouro”. Em 2001, um lingote de 36 kg foi arrematado por um colecionador por US$ 8 milhões!

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