Galeria Homem que passou 10 anos preso após se recusar a revelar paradeiro de tesouro é libertado nos Estados Unidos Casos que envolvem tesouros perdidos costumam despertar curiosidade de muita gente. No entanto, nem sempre essas histórias terminam apenas com reconhecimento histórico ou ganhos financeiros. Em algumas situações, conflitos sobre a posse dos achados acabam se estendendo por anos na Justiça. Foi nesse contexto que ganhou destaque a trajetória do explorador Tommy Thompson após uma descoberta ligada ao naufrágio do 'SS Central America'. Conheça os detalhes dessa história curiosa que ganhou destaque Por Flipar

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