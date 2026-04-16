Entretenimento Dona Ivone Lara: o pioneirismo e talento da sambista que marcou gerações Em dia 16 de abril de 2026, completam-se oito anos da morte de Dona Ivone Lara, uma das figuras mais importantes da história do samba e da música popular brasileira. Sua trajetória, marcada por pioneirismo, resistência e talento, confunde-se com a própria evolução do gênero no país, especialmente no Rio de Janeiro, onde nasceu, no bairro de Botafogo, e construiu sua carreira. A cantora e compositora morreu em 2018 em decorrência de um quadro de insuficiência cardiorrespiratória, aos 97 anos. A s Por Flipar

Reprodução do Flickr Roberto Filho