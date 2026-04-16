Galeria Saquê: a tradição milenar por trás da bebida japonesa que atravessou fronteiras O saquê é uma das bebidas mais emblemáticas do Japão e carrega consigo uma história milenar que mistura tradição, identidade cultural e técnicas artesanais refinadas. Presente tanto em momentos solenes quanto em ocasiões cotidianas, ele ocupa um lugar singular na sociedade japonesa, sendo associado à celebração, hospitalidade e até à espiritualidade. Produzido a partir da fermentação do arroz, o saquê tem método de elaboração com características próprias que o diferenciam de outras bebidas alcoó Por Flipar

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