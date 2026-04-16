Gastronomia Limão tem inúmeros benefícios para a saúde; veja Muito além de dar aquele toque especial nas receitas, o limão é um verdadeiro coringa do dia a dia. Refrescante e versátil, ele também se destaca por suas propriedades que contribuem para o bem-estar, sendo utilizado tanto na alimentação quanto em cuidados naturais. Por Flipar

Imagem de Spencer Wing por Pixabay