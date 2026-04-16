Gastronomia Surpreenda-se com vinhos sem ser de uva Quando se fala em vinho, muita gente pensa apenas em uvas — mas o universo é bem mais amplo. Bebidas produzidas a partir de outras frutas vêm ganhando espaço, trazendo novos sabores, aromas e experiências para os apreciadores. Por Flipar

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