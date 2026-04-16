Galeria Doce mas ácido, Abacaxi é versátil e refresca cada receita Com coroa natural e sabor marcante, o abacaxi faz jus ao apelido de “rei das frutas”. Refrescante e suculento, ele é presença garantida em dias quentes e em diversas receitas, conquistando pelo equilíbrio entre doçura e acidez. Por Flipar

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