Do civeta à xícara: a jornada surpreendente do Kopi Luwak, o café indonésio

O Kopi Luwak surgiu na Indonésia durante o período colonial, quando os habitantes locais perceberam que civetas comiam os frutos do café e excretavam os grãos intactos. Esse processo natural fermentava os grãos, alterando seu sabor e despertando curiosidade entre os colonizadores. Com o tempo, a prática se transformou em tradição e depois em produto de luxo, atraindo turistas e exportadores.
O civeta, pequeno mamífero noturno, é o protagonista da produção do Kopi Luwak, pois seleciona os frutos mais maduros para comer. Seu sistema digestivo remove parte da acidez e amargor dos grãos, resultando em um café mais suave. No entanto, em muitas fazendas modernas, civetas são mantidos em cativeiro, o que gera críticas sobre bem-estar animal.
A bebida é descrita como menos amarga, com corpo aveludado e notas que lembram chocolate e caramelo. Esse perfil sensorial é resultado da fermentação natural durante a digestão do civeta. Para apreciadores, o Kopi Luwak representa uma experiência única, mas críticos afirmam que existem cafés especiais com qualidade semelhante sem necessidade de práticas controversas.
Considerado um dos cafés mais caros do mundo, o Kopi Luwak pode custar centenas de dólares por quilo, dependendo da origem e da certificação. O valor elevado se explica pela raridade, pelo processo peculiar e pela aura de exclusividade que envolve o produto. O mercado internacional explora essa imagem de luxo, transformando o café em símbolo de status e consumo sofisticado.
Apesar da fama, o Kopi Luwak é alvo de críticas relacionadas ao bem-estar dos civetas, que muitas vezes são confinados em condições precárias. Organizações de defesa animal alertam para práticas cruéis e incentivam consumidores a buscar alternativas éticas. O debate sobre o café vai além do sabor, envolvendo responsabilidade social e escolhas conscientes.