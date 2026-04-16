Animais Do civeta à xícara: a jornada surpreendente do Kopi Luwak, o café indonésio O Kopi Luwak é um dos cafés mais intrigantes do mundo, produzido sobretudo na Indonésia com grãos que passam pelo sistema digestivo da civeta. Esse método incomum desperta curiosidade e também polêmica, unindo exotismo, luxo e debates éticos. A bebida ganhou fama internacional por ser rara, sofisticada e buscada por quem procura experiências exclusivas. Ao mesmo tempo, o alto preço e a produção levantam questões sobre exploração animal e sustentabilidade. Descrito como suave e menos amargo, apre Por Flipar

Gunawan Kartapranata wikimedia commons