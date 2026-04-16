Animais A essência do kumis: o segredo do leite de égua fermentado O kumis é uma bebida tradicional da Ásia Central feita com leite de égua fermentado, levemente alcoólica e de sabor azedo característico. Muito comum entre povos nômades, sobretudo no Cazaquistão, carrega séculos de história e identidade cultural. Sua textura e gosto refletem a adaptação alimentar a regiões de clima extremo. Mais que um alimento, simboliza tradição, sobrevivência e é consumido no dia a dia e em celebrações. Rico em nutrientes, tornou-se patrimônio cultural transmitido entre gera Por Flipar

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